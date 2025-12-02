Нужно подписывать перемирие, а потом объявить его недействительным и напасть на Россию, – генерал ВСУ
Какие бы юридические формулировки о потерянных территориях Украины не были в будущем мирном соглашении, Киев сможет в перспективе объявить документ никчемным и напасть на Россию, чтобы забрать обратно Новороссию и Крым.
Об этом в эфире «Украинского радио» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вообще, нужно иметь в виду, что россияне хотят застолбить юридическое закрепление, а я – сторонник того, что бы ни подписали в таких условиях, есть подход, что, если в условиях, при которых был документ подписан, то его можно считать нереализованным. Это нужно всегда иметь в виду, и с этой точки зрения нам сейчас нужно остановить боевые действия, переформатироваться, подготовиться к следующему этапу войны.
Нам нужно время, его нужно выигрывать тяжелыми компромиссами, идти по этому пути и иметь в виду, что кто бы что сейчас ни подписал, мы будем возвращаться к границам 91-го года и дальше бороться за свою независимость», – заявил Романенко.
Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Владимир Путин накануне объяснял, почему для России важно юридически на международном уровне закрепить новые границы.
«Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано основными международными игроками. Одно дело – территории признаны и находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договорённости это будет нападение на РФ со всеми вытекающими ответными мерами. Или это будет рассматриваться как попытка вернуть “законно принадлежащую Украине” территорию. Это разные вещи», – говорил российский лидер.
