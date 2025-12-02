Нужно подписывать перемирие, а потом объявить его недействительным и напасть на Россию, – генерал ВСУ

Какие бы юридические формулировки о потерянных территориях Украины не были в будущем мирном соглашении, Киев сможет в перспективе объявить документ никчемным и напасть на Россию, чтобы забрать обратно Новороссию и Крым.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вообще, нужно иметь в виду, что россияне хотят застолбить юридическое закрепление, а я – сторонник того, что бы ни подписали в таких условиях, есть подход, что, если в условиях, при которых был документ подписан, то его можно считать нереализованным. Это нужно всегда иметь в виду, и с этой точки зрения нам сейчас нужно остановить боевые действия, переформатироваться, подготовиться к следующему этапу войны. Нам нужно время, его нужно выигрывать тяжелыми компромиссами, идти по этому пути и иметь в виду, что кто бы что сейчас ни подписал, мы будем возвращаться к границам 91-го года и дальше бороться за свою независимость», – заявил Романенко.

