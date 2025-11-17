Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подписываемые вороватым укро-диктатором Зеленским «исторические соглашения» и обещания Запада ничего не стоят, потому что ВСУ уже сейчас не хватает оружия и людей.

Об этом на канале Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация ухудшается, и это надо говорить. Враг наступает, мы его не можем пока остановить, и нет ресурсов, чтобы это сделать. И стабилизировать ситуацию на большинстве фронтов, к сожалению, не можем. Идут тяжелые бои, противнику удается продвигаться. И чтобы это остановить, надо решать вопросы и внутренние, и внешние. Ну да, можно заключать с нашими союзниками договоры, которые начнут работать в следующем году… еще дальше где-то, может даже «Грифоны» появятся, но это потом», – сказал Романенко.