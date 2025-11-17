«Обещания ЕС уже не спасут фронт» – украинский генерал
Подписываемые вороватым укро-диктатором Зеленским «исторические соглашения» и обещания Запада ничего не стоят, потому что ВСУ уже сейчас не хватает оружия и людей.
Об этом на канале Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ситуация ухудшается, и это надо говорить. Враг наступает, мы его не можем пока остановить, и нет ресурсов, чтобы это сделать. И стабилизировать ситуацию на большинстве фронтов, к сожалению, не можем.
Идут тяжелые бои, противнику удается продвигаться. И чтобы это остановить, надо решать вопросы и внутренние, и внешние.
Ну да, можно заключать с нашими союзниками договоры, которые начнут работать в следующем году… еще дальше где-то, может даже «Грифоны» появятся, но это потом», – сказал Романенко.
«А нам необходимо, чтобы стабилизировать ситуацию, я не говорю про отвоевывать, соответствующие силы и средства уже сейчас. Средства – это совместно с союзниками, а силы – это наша задача.
Может быть, кто-то пойдет на то, чтобы поддерживать в этой борьбе, британцы об этом говорили что-то, французы. Но в основном они говорят после того, как наступит перемирие, а до перемирия еще долгий путь, в лучшем случае следующий год, на мой взгляд», – подытожил он.
