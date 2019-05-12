Обезумевшая Фарион требует продолжения войны для «излечения» Донбасса

12.05.2019, Киев, Владимир Гладков

«Кование» украинской нации произошло на Майдане, однако этого процесса избежал Донбасс, поэтому восточному региону необходима война.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила экс-депутат Верховной Рады от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем смотреть на нашу мотивацию и на их мотивацию. Мотивация Путина – это восстановление Российской империи, потому что россияне не мыслят никак иначе, чем по-имперски.

В чем заключается кризис России? Кризис России заключается в имперском комплексе. В чем заключается кризис Украины? Кризис Украины заключается в малороссийском комплексе.

Как выявляется малороссийский комплекс? Вы посмотрите, как проходят сессионные заседания. Мы не можем принять законы о защите украинской границы, не можем принять законы об открытии военных кафедр в ВУЗах, об увеличении количества часов на учебную дисциплину «Защита Отечества».

Я говорю о своем профиле, об образовательном, а есть целый ряд законопроектов, которые касаются соответствующего профильного комитета. Что-то мы принимаем, а значительную часть не принимаем.

Это значит, что украинец находится в творческом кризисе, при этом россиянин пребывает в своем вечном имперском кризисе.

И, мне кажется, это страшно, наверное, звучит, что эта война нужна и им, и нам, потому что она должна вылечить и их, и нас. Это как состояние шока, когда человек умирает, а ему дают электрический шок, и он актуализирует свои скрытые возможности.

Коновалец (один из главарей ОУН Евген Коновалец, – ред.) сказал, что сталь куется в огне, а нация в борьбе. Мы увидели это кование нации на Майдане, но этого не было на Востоке Украины в той мере, в какой должно было быть. Восток Украины сейчас получил значительный вызов, аналогично – россияне. Часть из них получила вызов, увидев, что во главе их государства монстр, который закончит так, как Гитлер, как Муссолини, как Сталин», – считает украинская националистка.