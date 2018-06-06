06.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Объяснить «убийство» Бабченко может только «извращенская» версия

Политолог Сергей Марков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выдвинул три версии, зачем СБУ потребовалось устраивать инсценировку убийства беглого российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Первая версия: столкнулись две подсадные утки из разных отделов СБУ и заключили между собой преступный сговор. Но она не отвечает на вопрос, зачем понадобилась имитация убийства. По второй версии говорят, что идея была все-таки шлепнуть этого Бабченко и повесить на Россию. Но узнавший об этом Аваков начал в последний момент шантажировать этим Порошенко, и они не решились, побоявшись реакции Европы», – рассказал эксперт.

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Третью версию он сам назвал «извращенской, но хоть что-то объясняющей».

«Суть в том, что американцы требуют, чтобы Россия уступила по поводу миротворческой модели. Говорят: если нет, мы сорвем вам чемпионат мира по футболу. И подталкивают Порошенко: если что, должен будешь воевать. План Волкера – в течение недели сломать сопротивление ЛДНР, вынудить Россию непосредственно участвовать в боевых действиях и устроить бойкот чемпионата. Порошенко воевать не хочет, потому что боится: русские пойдут до конца. Возможно, вся эта конфигурация имела целью сорвать доверие к Киеву. Это получилось. И теперь украинские офицеры говорят: если мы начнем войну, нам никто не поверит. Давайте пока замнем скандал», – сказал Марков.