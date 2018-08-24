Одиозные украинские русофобы переобуваются и озвучивают пророссийские тезисы

24.08.2018, Киев, Ольга Козаченко

В последнее время депутаты из парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко допускают заявления, которые по меркам майданщиков можно трактовать как пророссийские.

На этот парадокс обращает внимание киевская интернет-газета “Страна”.

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Издание указывает, что лидер партии Олег Ляшко в настоящее время поддерживается украинским олигархом Ринатом Ахметоым, связь с которым прослеживается постоянным присутствием скандального политика в ахметовских СМИ, а также регулярным посещением матчей футбольного клуба “Шахтер”, принадлежащего олигарху.

Также указывается, что в Раде Ляшко активно лоббирует интересы Ахметова, добиваясь отмены ренты для предприятий, принадлежащих Ахметову, требуя увеличения экспортной пошлины для металлолома с 10 до 30% за тонну, выступая против повышения тарифов на грузовые перевозки “Укрзализныци”, которыми пользуются предприятия Ахметова, и так далее.

Кроме того, уже второй год подряд Ляшко продает за 16 миллионов гривен недвижимость экс-регионалу Александру Рыженкову, который является отцом Юрия Рыженкова, генерального директора Метинвест Холдинга.

При этом источник в окружении олигарха,говорят, что Ахметов не особо доверяет Ляшко, который давно славится забывчивостью по отношению к своим спонсорам и покровителям, а потому в руководство радикальной партии топ-менеджер “Метинвеста” Юрий Зинченко, которого сейчас прочат на пост главы избирательного штаба Ляшко.

“Связи с Ахметовым объясняют еще одно удивительное явление, которое в последнее время наблюдается с представителями фракции Радикальной партии. Последние, ранее известные как ярые украинские националисты, неожиданно начали допускать заявления, которые по “майдановским” меркам можно трактовать как “пророссийские”, – отмечается в публикации.

Уточняется, что речь идет о вопросе прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Так, соратники Ляшко Игорь Мосийчук и Дмитрий Линько сказали, что если будут закрыты железнодорожные перевозки в Россию, то Украину ждет катастрофа.

“В последнее время Олег Ляшко стал активно играть на стороне восточного электората, носит каску, ездит на металлургические комбинаты, делает заявления, которые будут положительно восприниматься в восточных регионах. Это объясняется нахождением Олега Ляшко в орбите Рината Ахметова. Его присутствие в тех СМИ, которые принадлежат Ахметову, требуют сбалансирования позиционирования.

То есть за националиста Ляшко электорат, на который имеет влияние Ахметов, точно не проголосует. Поэтому приходится Ляшко и его людям переобуваться на ходу, генерируя тезисы, которые хоть как-то могут примирить с ними избирателей юго-востока. Но вряд ли эта попытка будет успешной. Слишком сильный отрицательный бекграунд у Ляшко для этого региона”, – пишет издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Игорь Мосийчук осознал, что Украина находится под внешним управлением и ликвидирует свою промышленность по требованию США и подконтрольных им институций.

В то же время на днях он призвал боевиков-исламистов уничтожить Крымский мост.