Однофамилец главы Нацкорпуса прошел проверку СБУ и получил убежище на Украине

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Русский националистический активист Иван Белецкий сообщил, что официально получил политическое убежище на Украине, и через три года планирует получить украинское гражданство, передает крорреспондент ПолитНавигатора.

«Стоим у Государственной миграционной службы Украины. Официально заявляю, что получил статус беженца на территории Украины», — сказал Белецкий в видеоролике, размещенном сегодня на российском националистическом Youtube-канале «Народовластие Вячеслав Мальцев».



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Он сообщил, что находится на Украине более полутора лет, а процесс получения статуса беженца занял около 11 месяцев, что «достаточно быстро».

«Естественно, СБУ Украины проводило проверки по мне. Я думаю, что Миграционная служба следила за моей политической деятельностью, и я уверен, что они оценили мой информационно-медийный вклад в укрепление целостности Украины», — отметил русский националист.

По его словам, сейчас он имеет все права гражданина Украины за исключением права избираться. Украинское государство обязуется его защищать и не выдавать России, также он имеет право выезжать в любую страну — участницу ООН, где также не может быть выдан РФ.

Белецкий сообщил, что намерен представлять за рубежом российскую оппозицию. А через три года планирует получить украинское гражданство.

Иван Белецкий – националист правого толка, но также поддерживает традиционализм и консерватизм. По информации СМИ, Белецкий в России в 2017 году принимал участие в нескольких акциях, организованных российским оппозиционером Алексеем Навальным. А в июле 2017 после начала арестов членов групп «Артподготовка» и «Новая оппозиция» бежал на Украину.