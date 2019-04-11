Выборы
//exit;
11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Однофамилец главы Нацкорпуса прошел проверку СБУ и получил убежище на Украине

Русский националистический активист Иван Белецкий сообщил, что официально получил политическое убежище на Украине, и через три года планирует получить украинское гражданство, передает крорреспондент ПолитНавигатора.

«Стоим у Государственной миграционной службы Украины. Официально заявляю, что получил статус беженца на территории Украины», — сказал Белецкий в видеоролике, размещенном сегодня на российском националистическом Youtube-канале «Народовластие Вячеслав Мальцев».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он сообщил, что находится на Украине более полутора лет, а процесс получения статуса беженца занял около 11 месяцев, что «достаточно быстро».

«Естественно, СБУ Украины проводило проверки по мне. Я думаю, что Миграционная служба следила за моей политической деятельностью, и я уверен, что они оценили мой информационно-медийный вклад в укрепление целостности Украины», — отметил русский националист.

По его словам, сейчас он имеет все права гражданина Украины за исключением права избираться. Украинское государство обязуется его защищать и не выдавать России, также он имеет право выезжать в любую страну — участницу ООН, где также не может быть выдан РФ.

Белецкий сообщил, что намерен представлять за рубежом российскую оппозицию. А через три года планирует получить украинское гражданство.

Иван Белецкий – националист правого толка, но также поддерживает традиционализм и консерватизм. По информации СМИ, Белецкий в России в 2017 году принимал участие в нескольких акциях, организованных российским оппозиционером Алексеем Навальным. А в июле 2017 после начала арестов членов групп «Артподготовка» и «Новая оппозиция» бежал на Украину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть