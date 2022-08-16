Офис Зеленского: Удары по объектам в российском тылу будут нарастать
Украина рассматривает основными целями для ударов ВСУ штабы, логистические центры и базы российской армии в тылу.
Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Подоляка, удары по таким базам являются часть украинского «контрнаступления».
«Все удары на сегодняшний день эффективны по тыловому обеспечению. Это ключевая тактика контрнаступления, деблокада территорий, потому что идет, вы же видите, системно, в течение нескольких недель.
Я понимаю, что у нас тут очень много специалистов с одной и с другой стороны, которые говорят: «Давайте не говорить о контрнаступлении», «Давайте говорить о контрнаступлении».
Ну, во-первых, сценарные планы, конкретное контрнаступление, безусловно, разрабатывает и комментирует только Генеральный штаб, мы должны это понимать.
Но, с другой стороны, безусловным элементом контрнаступления, которое уже идет, деблокада территорий уже идет, является как раз практически безостановочное уничтожение логистического обеспечения, тылового обеспечения российской армии.
В том числе, это штабы управленческие и оперативного уровня, это склады с топливом, склады со снарядами, склады с другими элементами, необходимые для обеспечения той или иной группировки врага. Соответственно, все это сейчас происходит крайне эффективно…
Боевые действия будут только нарастать, особенно по тыловому обеспечению в данный период времени», – заявил Подоляк.
Спасибо!
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