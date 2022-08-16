Офис Зеленского: Удары по объектам в российском тылу будут нарастать

Украина рассматривает основными целями для ударов ВСУ штабы, логистические центры и базы российской армии в тылу.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Подоляка, удары по таким базам являются часть украинского «контрнаступления».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Все удары на сегодняшний день эффективны по тыловому обеспечению. Это ключевая тактика контрнаступления, деблокада территорий, потому что идет, вы же видите, системно, в течение нескольких недель.

Я понимаю, что у нас тут очень много специалистов с одной и с другой стороны, которые говорят: «Давайте не говорить о контрнаступлении», «Давайте говорить о контрнаступлении».

Ну, во-первых, сценарные планы, конкретное контрнаступление, безусловно, разрабатывает и комментирует только Генеральный штаб, мы должны это понимать.

Но, с другой стороны, безусловным элементом контрнаступления, которое уже идет, деблокада территорий уже идет, является как раз практически безостановочное уничтожение логистического обеспечения, тылового обеспечения российской армии.

В том числе, это штабы управленческие и оперативного уровня, это склады с топливом, склады со снарядами, склады с другими элементами, необходимые для обеспечения той или иной группировки врага. Соответственно, все это сейчас происходит крайне эффективно…

Боевые действия будут только нарастать, особенно по тыловому обеспечению в данный период времени», – заявил Подоляк.