«Он мне интересен как парень»: Лобков признался в любви к Дудю

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Открытый гей либеральный журналист Павел Лобков признался в гомосексуальной симпатии к блогеру-иноагенту Юрию Дудю.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто Юра такой офигенный. Как можно не согласиться? Он просто секси. Просто Юра мне очень нравится и очень давно. Еще до того, как Юра стал блогером-миллиардером. Мы с Юрой знакомы с 2016 года. Он мне очень интересен как парень, как развивающаяся личность», – сказал Лобков.

В 2020 году молодой журналист, стажировавшийся на телеканале-иноагенте «Дождь», обвинил Лобкова в грязных домогательствах.

Стареющий телеведущий принес публичные извинения, однако спустя полгода Лобков был со скандалом уволен. Знающие его люди писали в соцсетях, что он сильно пьет.