«Они убивали евреев, они герои» – посол Израиля о Бандере и Шухевиче

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Израиль готов мириться с героизацией нацистов на Украине и продолжать поддержку бандеровцев до тех пор, пока они воюют с Россией.

Об этом в эфире заукраинского израильского телеканала «Iton TV» заявил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши комментаторы, особенно из России, часто пишут: «Видите, евреи, вы их поддерживаете, а у них героизация фашизма, у них бандеровцы, а вы их поддерживаете», – сказал ведущий.

По словам Бродского, хоть украинские «герои» и являются нацистами, Израиль готов закрывать на это глаза.

«Вопрос более глубокий и более сложный, имеет исторические корни. Скажу так – наш взгляд на такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник, и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев. Действительно, эти люди поддерживали идеологию нацизма. В рамках своей борьбы за независимость Украины они хотели видеть Украину без евреев, так же, как и без поляков, коммунистов, и ещё много без кого. Но Украина сегодня переживает колоссальную трагедию. Она подверглась нападению, агрессии, и Украина находится в поиске своих героев. Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость. Мы однозначно высказываем своё мнение, это касается нашей общей истории, касается трагедии Холокоста на территории Украины. Улицы Бандеры существуют в разных городах Украины так же, как и за границей, например, в США», – сказал посол.

Он заверил, что Украина может сколько угодно восхвалять нацистов – Израиль ограничится максимум устным осуждением и продолжит поддержку бандеровцев.

«Можем ли мы повлиять на этот процесс? Это довольно сложно. Но мы можем высказывать нашу точку зрения, что мы и делаем. Но остановить этот процесс невозможно. И сегодня неправильно было бы обуславливать нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы и перестанет называть героями Бандеру или Мельника», – добавил Бродский.