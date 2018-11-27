Определена мера пресечения первому из задержанных украинских моряков

27.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Киевский районный суд Симферополя принял решение о заключении под стражу на два месяца члена экипажа украинского буксира «Яни Капу» Виктора Варемеза, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Я считаю себя невиновным, потому что я выполнял приказы своего начальства. У нас была цель – довести буксир. А то, что не было договорённости, я об этом ничего не знаю», – заявил Варемез в суде.

Он является гражданином Украины и проживает в Одесской области.

Рассмотрение проходит сразу в трёх залах судебного заседания. Сегодня мера пресечения будет избрана для 12 из 23 украинских военнослужащих.