27.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева
Определена мера пресечения первому из задержанных украинских моряков
Киевский районный суд Симферополя принял решение о заключении под стражу на два месяца члена экипажа украинского буксира «Яни Капу» Виктора Варемеза, передает корреспондент «Политнавигатора».
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«Я считаю себя невиновным, потому что я выполнял приказы своего начальства. У нас была цель – довести буксир. А то, что не было договорённости, я об этом ничего не знаю», – заявил Варемез в суде.
Он является гражданином Украины и проживает в Одесской области.
Рассмотрение проходит сразу в трёх залах судебного заседания. Сегодня мера пресечения будет избрана для 12 из 23 украинских военнослужащих.
Метки: Виктор Варемез
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9:23 27 ноябряДиванная сотня порохоботов собирает походные рюкзаки
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17:47 27 ноября«Может, хватит быть терпилами?!» – нациков «порвало» фото пробоины катера ВМСУ
17:47 27 ноябряКорнилов: если бы украинцы шли на прорыв границы США, их бы уничтожили на месте
16:53 27 ноябряВ Москве признали провал стратегии по Украине. Само не рассосется
16:26 27 ноябряОпределена мера пресечения первому из задержанных украинских моряков
15:50 27 ноябряВ Киеве сокрушаются: Русские узнают все секреты катеров Порошенко!
15:41 27 ноябряИх даже не били! – в Киеве обвинили в предательстве экипажи катеров ВМС Украины
15:11 27 ноябряВ Севастополе продолжается громкий скандал вокруг реконструкции Матросского бульвара
14:48 27 ноябряРоссии нет смысла играть по правилам Запада
14:40 27 ноябряБелорусский нацист рассказал, как военное положение поможет в борьбе с Россией
14:15 27 ноябряВ Госдуме анонсируют войну на июнь. Говорят, что ВСУ продержатся 27 минут
14:00 27 ноябряВ РФ взят за жабры оуновский боевик, воевавший в Донбассе
13:34 27 ноябряНазвано место следующей кровавой провокации Порошенко
13:31 27 ноябряРади трассы «Таврида» разрушают дома в селах под Судаком
13:14 27 ноябряРоссийский авиапром. Через тернии – к звёздам!
12:56 27 ноябряСжалось очко: Климкин вангует расчленение Украины
12:52 27 ноябряПосле военного положения украинские пограничники устроили массовый фейс-контроль для россиян
12:34 27 ноябряВ Москве хотят перейти к мерам против Украины, которые предлагал Захарченко
12:00 27 ноябряФеодосия может потерять свой символ
11:50 27 ноября«На абордаж, мои морские волки» – соцсети издеваются над азовским походом ВМСУ
11:23 27 ноябряМежду Киевом и Москвой не исключаются закрытые переговоры глав государств
10:57 27 ноябряКомандование ВСУ подозревает, что украинских моряков пытали
10:35 27 ноябряУкраинский флот закончится после потери флагманского фрегата
10:12 27 ноябряПорошенко застолбил себе место в Ростовском военном трибунале
9:37 27 ноябряУ Порошенко резко забыли про захват российского «Норда»
8:42 27 ноябряПозор в Керченском проливе – результат хвалёной «тактики москитного флота» Украины
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23:01 26 ноябряРоссия официально заявила, что все поддерживаемые Западом украинские провокации будут жестко пресекаться
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21:11 26 ноябряКлимкин: Мирное решение конфликта невозможно, Украина зовет США в Черное море
21:04 26 ноябряПредставительница Трампа в ООН выгораживает провокацию Украины возле Керчи
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