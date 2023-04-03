«Опять обвинят евреев» – Коцаба уверен, что из-за Зеленского возродится антисемитизм

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Преступные действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды, которые по национальности являются евреями, приведут к новому всплеску антисемитизма в мире.

Об этом в своём видеоблоге заявил журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти клоуны Ермак, Буданов, не только утилизируют украинских мужчин. А мы все понимаем, что они все – представители нации, которую уничтожал Гитлер. Вы понимаете, что это всё ведёт к тому, что потом ещё будут использовать эту антисемитскую карту. Я не против евреев, но на следующих выборах, если они будут, Зеленского сметут, снова будут разыгрывать карту «евреи виноваты». Евреи не виноваты. Виноват цинизм и жадность красть бюджетные деньги», – сказал Коцаба.