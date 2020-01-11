11.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Экономика
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Опять выплатят? Коломойский выиграл у России десятки миллионов за Крым

Компании «Укрнафта», а также еще 11 фирмам, связанным с украинским олигархом Игорем Коломойским, удалось выиграть в судах Швейцарии около 82 миллионов долларов по искам против России за имущество, потерянное в Крыму после воссоединения полуострова с РФ.

Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на швейцарскую Swissinfo.

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У Коломойского трактовали действия России как «экспроприацию инвестиций». Юристы олигарха сначала выиграли процесс в международном арбитраже с требованием выплаты компенсаций, а затем и в Верховном Суде Швейцарии, где Москва пыталась оспорить первоначальный вердикт.

Имущество Коломойского было национализировано осенью 2014 года. Власти Крыма тогда заявили, что сеть заправок и санатории олигарха будут проданы для выплаты обманутым вкладчикам «Приватбанка», которым в Киеве отказались возвращать вклады.

На тот момент также уже было известно о роли Коломойского в сожжении людей Доме профсоюзов в Одессе и формировании первых карательных батальонов, брошенных против Донбасса.

Впрочем, даже спустя четыре года глава Крыма Сергей Аксенов признавал, что у властей полуострова не получалось распродать все имущество Коломойского, чтобы компенсировать потери вкладчиков.

Одной из причин наблюдатели называли нежелание инвесторов рисковать из-за обещаний Коломойского судиться за свои бывшие активы.

Напомним, что накануне Нового года Россия выплатила Украине около 3 миллиардов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража и подписала новое соглашение, гарантирующее загрузку ГТС еще на 5 лет. Вице-премьер Дмитрий Козак уверял, будто выплата штрафа Киеву была меньшей потерей по сравнению с грозившими Москве новыми исками от «Нафтогаза», а также арестами имущества.

Однако практически сразу после этого Киев заявил о подготовке нового иска против России на более чем 3 млрд долларов с требованием компенсаций за потерянное в Крыму имущество «Нафтогаза». Вердикт должен быть вынесен в 2020-21 годах.

Кроме того, в конце 2019 года Россия вернула Украине боевые катера ВМСУ, участвовавшие в провокации возле Керченского пролива, а также их личный состав. Это решение наблюдатели связывали с тем, что Киев, опираясь на вердикт Международного трибунала по морскому праву, будет инициировать аресты имущества РФ за рубежом.

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