Оскандалившаяся российская судья ушла с должности

21.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Скандально известная российская судья Елена Хахалева, “прославивщаяся” после публикации видео со свадьбой ее дочери стоимостью порядка двух миллионов долларов и участием звезд российской эстрады, ушла с должности главы председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Об этом сообщает местный ресурс «Югополис», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Информацию подтвердили и в пресс-службы краевого суда, подчеркнув, что Хахалева остается работать в ведомстве, оставшись простой судьей.

Напомним, Елена Хахалева оказалась в центре скандала не только из-за «золотой свадьбы» своей дочери, которую отгуляли летом прошлого года, но и после публикации краснодарским адвокатом Алексеем Салминым информации о том, что слуга Фемиды не имеет диплома, позволяющего ей занимать должность судьи. Однако, в квалификационной коллегии и совете судей Краснодарского края Салмину заявили, что Хахалева в 1985 году поступила в Абхазский госуниверситет, после, в 1991 году, перевелась в Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета, который и окончила.

При этом, в «Гознаке» адвокат получил ответ, из которого следовало, что бланк диплома № РВ-523043, который якобы был получен Хахалевой, отправили в 1988 году в Чечено-Ингушский пединститут, что подтвердило фиктивность диплома судьи.