Отказаться от Евровидения

23.05.2021, Москва, Платон Беседин

Говорить о Евровидении – это, в общем-то, моветон. Но нет-нет – да и проскользнут слова. А после завяжется разговор. Далее следуют прогорклые банальности.

Ясно, что это давно уже не конкурс песен, а разновидность политической – и социополитической – игры, где пробивают и закрепляют тренды. Вроде ЛГБТ-историй. Ясно, что выигрывают не самые талантливые, а те, кто обязан получить награду. Хотя случаются исключения, когда нет совсем уж навязчивой повестки. Опять же ясно, что интерес к конкурсу проявляют не передовые страны. Вот и в этом году, к примеру, от Англии на Евровидение отправился певец, потерпевший фиаско. А ведь могла исполнить какая-нибудь Адель…

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Тогда для чего всё это? Ради каких красок? Тут, впрочем, всё очень просто: этот продукт, несмотря на снижение рейтингов и влияния, как-никак, но продолжает продаваться. Его выбирают – на него есть спрос. Но относиться к этому всерьёз? Ради чего, простите?

Знаете, когда в России в очередной раз начинаются дискуссии относительно того, кого отправить и как выступить на Евровидении – ну, это трагикомично, правда. Тем же британцам – им ведь всё равно. Потому что знают себе цену. И цену мирового шоу-биза нижнего уровня они знают тоже. А мы? Для чего эти толкания на манеже?

Вот и получается, что каждый раз угодить не себе, а им пытаемся. Именно так. Ведь что есть визит Манижи на Евровидение? Угождение. Как у Грибоедова: «Служить бы рад – прислуживаться тошно». С той разницей, что нынешние и прислуживать весьма рады. Вот и стараются отгадать как бы модные тренды. Но – не получается. Ну, право, с чего вы решили, что это актуально?

Получилось весьма и весьма пошло. Не вышло Independent woman аля Бейонси, а случилось явление Горыныча в свет. Ну вышла и вышла – ладно. Для чего было эту «клюкву» зрителю вешать? И я сейчас не о том, что у русских женщин нет проблем – я сугубо о том, что не в таком же духе их подавать. Уместность и такт – вот что важно. Кстати, поэтому итальянцы с их псевдороком и выиграли – у них хотя бы всё было относительно органично. Хоть вторично, банально и скучно. А Манижа явила Европе абсолютный диссонанс.

Впрочем, что нам до неё? Тут важнее понять: кто и для чего отправляет это чудо-юдо на конкурс? Ну, явно же не ради победы, а чтобы позлить, нащупать беду внутри страны, настроить толпу соответствующим образом. И вот это серьёзная проблема. Она составляющая той дури, которой инфицируют Россию, создавая для её народа как бы «новые ценности». Так что разобраться бы нам с внутренними врагами – вот о чём я подумал, глядя на горе-выступление Манижи.

Ну а Евровидение? И даром оно нам не нужно. Пусть сами козьими мордами друг друга там пугают и веселят.