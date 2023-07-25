Отныне уклонисты не смогут пересечь границу РФ на выезд

Елена Острякова .  
25.07.2023 22:09
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Гражданам, призванным в Вооруженные силы России, будет запрещен выезд за рубеж.

Такой закон приняла сегодня Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гражданам, призванным в Вооруженные силы России, будет запрещен выезд за рубеж. Такой закон приняла...

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Согласно тексту документа, невыездным призывник будет считаться с момента размещения цифровой копии его повестки в Едином цифровом реестре повесток. А пока этот реестр не заработал — с момента направления повестки на его адрес либо на адрес организации, в которой он работает или учится.

Кроме того, медицинские организации обяжут предоставлять информацию о призывниках военкоматам.

«Предлагается исключить норму, устанавливающую, что Единый цифровой реестр воинского учета не содержит сведений, составляющих охраняемую законом тайну, кроме государственной тайны», — говорится в документе.

Сенатор РФ Виктор Бондарев считает временные запретительные меры, направленные на обеспечение явки гражданина в военкомат, абсолютно правильными.

«Как показал осенний опыт частичной мобилизации, многие несознательные и трусливые граждане, испугавшись возможности военных тягот, сбежали за рубеж. Это, безусловно, является показателем: так покидать Родину во времена, когда она в тебе нуждается, – это низко и подло», – написал Бондарев.

Он также выразил сожаление, что законопроект, внесенный его коллегами, о лишении гражданства РФ дезертиров противоречит Конституции страны.

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