Парадокс: в России государство спонсирует и раздает премии русофобским книгам

07.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Книги русофобского толка в России широко рекламируются, становятся лауреатами премий и за казённый счёт переводятся Роспечатью для распространения за границей.

Об этом во время заседания Совета Федерации заявил главный редакторы «Литературной газеты», писатель Юрий Поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Захожу в магазин, беру с полки книгу, открываю наугад и наталкиваюсь на такой абзац: героиня во время войны с фашистами с ужасом смотрит на плакат, с которого «страшная седая старуха заманивается её единственного сына на верную гибель». Речь о знаменитом плакате «Родина-мать зовёт!» Открываю другой сборник. На первой странице автор сообщает, что звуки гимна СССР, а музыка у нас осталась, у него ассоциируется с испражнениями, так как в 6 часов его обычно будила гимном радиотрансляция, и он шёл в туалет.

Мало ли что могут написать неадекватные люди, издержка свободы слова и так далее. Возможно. Но я должен уточнить, что книги я брал со специальной полки, где красовались лауреаты премий «Большой книги», «Ясной Поляны», «Национального бестселлера» – рассказал Поляков.

«Но это ещё не всё. Такие книги широко рекламируются, у них лучшие выкладки в магазинах, а потом их переводят и выпускают за границей на казённый счёт при содействии Института перевода, который существует при Роспечати. Читают такие романы за рубежом и думают, ну так и есть, Россия – империя зла, надо бы ещё санкций подбавить», – отметил писатель.