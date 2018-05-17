17.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Парубий объявил в розыск Ляшко

Сегодня на пленарном заседании украинского парламента во время выступления депутата Олега Мусия относительно поправки к закону о донорстве выяснилось, что пропал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Об этом стало известно в ходе утреннего заседания Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не знаете, где Ляшко? Коля, Ляшко нет! Ищем Ляшко!», – взволнованно произнёс председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Затем депутаты продолжили обсуждение правок к законопроекту, посвящённому донорству и трансплантологии. Ляшко к тому моменту так и не нашли.

«Ляшко не хочет в зал заходить, короче. Специально зовем, он ни в какую. Давайте голосовать без него», – доложили Парубию.

«Капец какой-то! – возмутился спикер и позвонил по телефону, – Это капец какой-то, что же вы делаете-то?», – сокрушался он.

В итоге скандального депутата так и не нашли, а голосование продолжилось без него.