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Парубий объявил в розыск Ляшко
Сегодня на пленарном заседании украинского парламента во время выступления депутата Олега Мусия относительно поправки к закону о донорстве выяснилось, что пропал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.
Об этом стало известно в ходе утреннего заседания Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы не знаете, где Ляшко? Коля, Ляшко нет! Ищем Ляшко!», – взволнованно произнёс председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Затем депутаты продолжили обсуждение правок к законопроекту, посвящённому донорству и трансплантологии. Ляшко к тому моменту так и не нашли.
«Ляшко не хочет в зал заходить, короче. Специально зовем, он ни в какую. Давайте голосовать без него», – доложили Парубию.
«Капец какой-то! – возмутился спикер и позвонил по телефону, – Это капец какой-то, что же вы делаете-то?», – сокрушался он.
В итоге скандального депутата так и не нашли, а голосование продолжилось без него.
Метки: Андрей Парубий, Верховная Рада, Олег Ляшко
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