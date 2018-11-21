Пиарщики московской реновации провалили свою работу

21.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Российская строительная компания ПИК, спровоцировавшая попытку либерального минимайдана под лозунгами борьбы против застройки микрорайона Кунцево, провалила попытку оправдаться и объяснить жителям цель своей работы.

Так, в блоге компании перечисляются сотни тысяч квадратных метров жилья, которое уже построено в Кунцево, а также перспективные метры и важность реконструкции, проводимой ПИКом.

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Только это еще больше разозлило людей, заваливших сообщение компании гневными комментариями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«ПИК уже построил 106 000 квадратных метров жилья для переселения жителей Кунцево. Строительство жилого дома на улице Ивана Франко является частью инвестиционного контракта, заключенного с Правительством Москвы в рамках общегородской программы реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда. По этому проекту мы обязуемся построить еще порядка 240 000 кв. метров жилья. Несколько тысяч жителей Кунцево получат новые квартиры в современных домах с благоустроенной придомовой территорией», – расхваливают себя менеджеры компании.

Но это не помогло успокоить рядовых москвичей и жителей микрорайона Кунцево.

«Засуньте себе в задницу свои “качественные” дома и только вам нужные инвестиционные проекты. Жители Москвы вас не звали», – пишет Андрей Ткачук.

«Почему за удовольствие этих людей должны страдать другие, которые никуда переезжать не хотят и, тем более, не хотят, чтобы их двор стал стройкой?», – добавляет Анна Нестерова.

Менее чем за сутки сообщение с позицией компании набрало уже более 750 комментариев, большая часть из которых – негативные.

По мнению российского политолога Олега Бондаренко, это является наглядным примером провала работы пиарщиков ПИКа.

«Это должно войти в учебники по СММ-менеджменту в качестве примера того, как не стоит вести кампанию в сети. Вместо успокоения, многочисленные потребители данной рекламы получили только кучу новых поводов ненавидеть компанию ПИК», – пишет Бондаренко в своем блоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве уже несколько дней продолжается конфликт между жильцами домов №18, 20 и 22 по ул. Ивана Франко и представителями строительной компании ПИК, которая планирует возвести многоэтажку прямо во дворе этих домов.