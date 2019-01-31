План Порошенко проваливается: Никто не признаёт новую «церковь»

31.01.2019, Киев, Игорь Петров

Созданная при участии президента Украины раскольническая «Православная церковь Украины» не пользуется поддержкой в православном мире.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте посмотрим, кто вообще признал (ПЦУ) из Церквей. Никто из 14 поместных Церквей не выразил поддержку ПЦУ. Ни одна Церковь официально свою позицию не объявила.

Если посмотреть, кто выступил с критикой, то 3 Церкви из этих 14 выступили с очень жесткой критикой, официально, на самом высоком уровне – Антиохийская Церковь, Сербская Церковь и Польская Церковь.

Более того, выступил целый ряд епископов Болгарской Православной Церкви. В греческих Церквях, Элладской и Кипрской, тоже есть много недовольных, которые критикуют. Православная Церковь чешских земель и Словакии. Взвешенную, здравую позицию заявила Грузинская Православная Церковь.

Мы видим, что в православном мире существует серьезное понимание того, что то, что делается в церковной жизни Украины, имеет весьма отдаленное отношение к христианским нормам и православным канонам. И рассчитывать на то, что эта «церковь» действительно займет какое-то там место в мировой православной семье – не приходится. Церковные иерархи – образованные люди, не идиоты, они все понимают. Здесь не получится обмануть, как местных, которым рассказали, что это «шлях до Бога». Это не «до Бога», это в другую сторону», – сказал Белашко.