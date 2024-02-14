Планы Зеленского безумны – подполковник ВВС США

Вадим Москаленко.  
14.02.2024 16:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Владимир Зеленский и его команда уже потеряли половину населения Украины, но всё равно продолжают придерживаться безумного и невыполнимого плана военной победы над Россией.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявила подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский и его команда уже потеряли половину населения Украины, но всё равно продолжают...

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«Зеленский говорит, что не будет вести переговоры с Путиным, что Путин должен вернуть всю территорию, быть отстранён от должности, и предстать перед международным или украинским судом. И только после этого Зеленский согласится на переговоры.

А тем временем его страна и народ уничтожаются. Я имею в виду не только тех, кто погибает на полях сражений, потому что убитых и раненных много. Он потерял семнадцать миллионов украинцев, бежавших в Европу и другие места. Это почти половина страны», – сказала Квятковски.

«И это безумие. Потому что шансы ухода Зеленского и Путина очень разные. И они очень высоки для Зеленского, а для Путина они очень низкие», – подчеркнула подполковник США.

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