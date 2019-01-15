Плохой Украине Крымский мост мешает

15.01.2019, Ростов-на-Дону, Валентин Филиппов

Их послушай, то, если бы не Крымский мост, Украина бы вышла на первое место в Мире по отгрузке товаров на экспорт через порты Азовского моря.

Прямо бы вот отгружали бы круглые сутки, не покладая портальных кранов, и животворящая валюта вливалась бы в бурно растущую экономику.

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Но не тут-то было. Зловещий Крымский мост навис над европейскими перспективами, перекрыв Великий Морской Путь Украины.

И, если изучать статистику бегло, то этому есть подтверждение.

Но если присмотреться детально, то можно понять, что падение грузооборотов Мариуполя началось задолго до строительства и запуска в эксплуатацию Крымского моста.

А именно – крах грузоперевалки стартовал с госпереворота в Киеве, или с победы Евромайдана, как кому больше нравится. Но факт остаётся фактом, именно с 2014 года началось стремительное падение украинского экспорта.

Итак. Мариуполь

2012 — 14,909 млн тонн,

2013 — 15,499 млн тонн,

2014 — 13,003 млн тонн,

2015 — 8,984 млн тонн,

2016 — 7,604 млн тонн,

2017 — 6,514 млн тонн.

В 2018 Мариуполь перегрузил около 6 миллионов тонн грузов.

Пропускная способность Мариупольского порта составляет 17 миллионов тонн в год, и именно во времена правления «преступной панды» порт был близок к максимальной загрузке своих мощностей. И, надо сказать, что именно тогда Мариуполь был самым активно развивающимся портом Украины.

А потом случился МОСТ, как утверждают в Киеве. Крымский Мост, который перекрыл выход из Азовского моря, в следствие чего порты Азовского бассейна потеряли свою логистическую привлекательность. И логично предположить, что пострадал не только Мариуполь, но и абсолютно все МТП региона.

И тут начинается самое интересное.

Берём неприметный порт Азов, чья пропускная способность вдвое ниже мариупольской. Порт, который на 2014 год переваливал грузов в два с половиной раза меньше, чем этот же Мариуполь.

Фантастическим образом, за пять лет, Азов догнал и перегнал МТП Мариуполя в два раза. 11 миллионов тонн против 6 миллионов тонн по данным на 2017 год. Ещё до установки арок Крымского моста!

Аналогичная статистика просматривается и в сравнении с портом Ростова –на-Дону. А находящийся рядышком с Мариуполем маленький МТП Таганрог даже не думал терять объёмы и продолжает стабильную работу, демонстрируя небольшой рост.

Теперь ещё раз внимательно. Заведомо гораздо меньшие Мариуполя по мощностям порты Азовского бассейна не только демонстрируют рост грузооборота, но и превзошли по обработанным грузам сам Мариуполь в два раза. Почему им не мешает Крымский мост?

Или вот Одесский МТП, теряющий с 2013 года по 2-3 миллиона тонн грузооборота в год, как ему мешает Крымский мост? Ведь, по всей логике, если путь через Мариуполь закрыт, то грузы должны были уйти в черноморские порты Украины, следовательно, в той же Одессе грузооборот должен был вырасти на объёмы потерь Мариуполя. Но Одессе грузооборот тоже падает.

А единственным портом, показывающим рост грузооборота, оказался Николаев, перегружающий металлолом и военную технику, что в украинских реалиях – одно и то же.

Так в чём же секрет такого экономического феномена? Есть только один фактор, который объединяет все депрессивные порты Черноморско-Азовского бассейна. Этот фактор называется «Украина».

Все умирающие морские порты находятся под юрисдикцией Украины. Все опустевшие транспортные узлы и транзитные коридоры находятся на территории, контролируемой Украиной. Украину облетают самолёты и перелётные птицы. Украину объезжают железнодорожные составы и грузовые фуры. Её обходят пешком туристы-экстремалы. Потому, что всё, к чему прикасается Украина – кукожится, чахнет и опадает под радостные возгласы и восторженные повизгивания её самой.