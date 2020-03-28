Под украинским огнём на окраине Донецка погибла женщина

28.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские подразделения открыли огонь из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по подконтрольному ДНР поселку городского типа Старомихайловка, в результате погибла местная жительница.

Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 14:25 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Старомихайловка из крупнокалиберного и стрелкового оружия.

В результате обстрела несовместимое с жизнью ранение головы получила женщина 1931 года рождения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь по Старомихайловке вёлся со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки.