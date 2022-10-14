Погиб мобилизованный чиновник правительства Москвы. Украинцы, злорадствуя, «похоронили» известного политолога

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В зоне СВО погиб 28-летний Алексей Мартынов, который до мобилизации в сентябре работал начальником отдела в правительстве Москвы. О его смерти сообщила сотрудница медиа-холдинга RT Наталья Лосева, которая имела общих знакомых с Мартыновым.

«Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб геройски 10 октября. Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас – преступление», – возмущенно написала Лосева.

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Известие о смерти Мартынова стало настоящим подарком для украинской пропаганды. Вот что написал в своем блоге печально известный куратор сайта убийц «Миротворец» Антон Геращенко

«ВСУ подарили билет на концерт Кобзона мобилизированному сотруднику правительства Москвы… Мартынов занимал «жирную» должность начальника отдела. Боевого опыта не имел. В юности мажорик попал в семеновский полк, где нужно только красиво маршировать. Но чеканить шаг на плацу и воевать с украинскими Защитниками – совсем разные вещи», – упивается безнаказанностью Геращенко.

Интересно, что в пропагандистском угаре украинское агентство УНИАН новость о смерти Мартынова по ошибке сопроводило чужой фотографией – на ней изображен полный тезка мобилизованного – московский политолог Алексей Мартынов.

«Хохлы похоронили. Еврейские родственники говорят, что теперь точно до 120 лет проживу!» – прокомментировал Мартынов.

Так или иначе, но отправка в зону боевых действий мобилизованных без должной подготовки вызывает все больше вопросов.

«Я одного не понимаю, зачем отправлять на фронт необученных? Понятно, что в Минобороны вряд ли кто-то переживает по поводу их гибели, но какие боевые задачи они смогут решить? Так и не понял, а для чего вообще проводят мобилизацию, какая ее конечная цель? Может создать демографические проблемы?» – отмечает публицист Кирилл Шулика.