Погромщики в Алма-Ате не трогали русских

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Порядка 2-3 тысяч человек, участвовавших в погромах в Алма-Ате (из 20 тыс) являются иностранными гражданами. Они проникли в Казахстан заранее и прошли обучение в специальных лагерях в горных районах.

Об этом в интервью радиостанции «Вести ФМ» заявил бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

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«Введение войск ОДКБ гигантское значение имеет. Если бы этого не произошло, еще неделя-полторы, и еще 40 тыс боевиков. Они очень внимательно – и Талибан, и ИГИЛ, и другие организации – наблюдают. Почему Алма-Ата? Почему не Северный и Центральный Казахстан? Они туда не пойдут, потому что там много русских.

Кстати, был такой эпизод. Владелец оружейного магазина – славянин. Он говорит: они ворвались, посмотрели на него и ничего не сделали. То есть они идеологически они очень хорошо проинструктированы: ни в коем случае лиц славянской национальности не трогать», – сказал Ертысбаев.

Также, по его словам, погромы не затронули западные районы, потому что там сосредоточены предприятия с большой долей западных инвестиций.