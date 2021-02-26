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03.03.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Вандализм, Дзен, Криминал, Крым, Россия, Севастополь
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Пойманы вандалы, изуродовавшие восстановленный Россией центр Севастополя


Полиция установила и задержала лиц, обвиняемых в порче недавно отреставрированных объектов в центре Севастополя, которые пришли в негодность в украинские времена и восстанавливались за счет бюджета Москвы.

Об этом журналистам сообщил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне вандалы изуродовали граффити стены домов недавно отремонтированной улицы Большая Морская, Таврическую лестницу, телефонную будку, Также были изрисованы входные группы на улице Гоголя. Предположительно, ущерб нанесли эти же граждане.

Задержанными оказались трое местных жителей в возрасте 23-26 лет. Они полностью признали свою вину и рассказали, что нанесли надписи из хулиганских побуждений. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1 статье 243 УК РФ. Максимальные санкции статьи предусматривают многомиллионный штраф либо лишение свободы сроком до трех лет.

«Благодаря оперативным действиям УМВД вандалы были пойманы. Наша задача – лестницу, которая является объектом культурного наследия, отреставрировать. Вопрос уже прорабатывается со специалистами», – сказал чиновник.

Также Евгений Горлов сообщил, что вандалы разрисовали уличную мебель благоустроенного сквера и Доску почета в Балаклаве. Директор Департамента городского хозяйства призвал жителей города сообщать об актах вандализма правоохранителям.

Все объекты будут приведены в порядок.


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