Поклонская докатилась до критики Путина на Западе

Новости Украины

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы, а ныне – замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская угодила в очередной скандал. Это произошло после публикации ее интервью немецкому изданию «Der Freitag», где Поклонская озвучила ряд неоднозначных тезисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, российский политик не смогла определиться, является ли украинская власть нацистами и наркоманами, о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин, и заявила, что не может считать героем политика, который допустил любую спецоперацию:

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«Разве политик, глава государства, который не смог договориться о мире и допустил войну в стране, может называться героем? Я считаю, что все политики и дипломаты, которые не смогли мирно решить конфликт и допустили любую военную операцию, не могут называться героями».

Поклонская также заявила, что отношение русскоязычного населения Украины к России уже изменилось к худшему после того, как началась спецоперация, открестилась от провозглашения ЛДНР, подчеркнув, что «не имеет никакого отношения к этой истории» и добавила, что не поддержала Россию в 2014-м:

«Что касается Донбасса, то не имею никакого отношения к этой истории. По поводу крымского референдума – это не я поддержала Россию, а Россия поддержала выбор крымчан в условиях крайней необходимости, когда нам угрожали в физической расправе и депортацией с родных домой», – заявила Поклонская и подчеркнула в очередной раз, что продолжает быть украинкой: «Будучи гражданкой России я продолжаю быть украинкой и горжусь этим, и люблю две мои Родины – Украину и Россию».

Ее интервью возмутило крымского журналиста Игоря Артюхова, который увидел в словах Поклонской оскорбление в адрес президента России и российских военных.

«Я украинка, а стать гражданкой РФ толкнули обстоятельства и «крайняя необходимость». «Я не поддерживала приход России в Крым, Россия сама пришла, к Донбассу не имею никакого отношения — это не моя история». «Путин не может быть героем, потому что не смог мирно договориться с Зеленским (конечно, президента она не упоминает напрямую, фраза звучит так: «Все политики и дипломаты, которые не смогли мирно решить конфликт и допустили любую» военную операцию не могут называться героями». Кто у нас главный политик в стране? То-то же. Я искренне не понимаю, почему это недоразумение, которое открыто плюет в нашу страну, занимает хоть какую-то должность. Но все эти вопросы в пустоту, ведь в нормальном, здоровом государстве она была бы вышвырнута отовсюду, а в данном случае кого-то всё это устраивает», – написал Артюхов.

Поклонская заметила критику и ответила на обвинения Артюхова в своем блоге, в духе, что он специально исказил ее слова, и ничего подобного она не подразумевала.

Но журналист выступил с дополнительными разъяснениями, почему слова Поклонской о политиках, допустивших спецоперацию, касаются и российского президента.

«Надо ли объяснять, что означает слова «ВСЕ» и «ЛЮБУЮ»? Она могла сказать: «Зеленский допустил», или «украинские власти» допустили, но она никоим образом не оговорилась на этот счёт. Входит ли наш президент в число политиков, имеющих отношение к СВО? Ответ очевиден. «Любая спецоперация», это как «антитеррорыстычна», так и военная операция по освобождению Донбасса, которую объявил президент. Слово «любая» работает в обе стороны. Значит, Поклонская сказала и о нашей спецоперации, и, значит, о нашем президенте. Она не сказала, например, «любой, кроме». Я не верю, что должен сейчас вообще объяснять это тем, кто знает русский язык хотя бы на базовом уровне».

Артюхов считает возмутительным и тезис Поклонской о вынужденном воссоединении Крыма с Россией. Журналист подчеркнул, что в случае с бывшей героиней Русской весны не может быть никаких оправданий о том, что она, ныне занимающая высокую должность в структуре МИД РФ, якобы выражает личную гражданскую позицию.

«Наш выбор был не «в условиях крайней необходимости», а в условиях давней мечты о воссоединении. Мы всецело поддержали Россию, а Россия поддержала нас. Не потому что мы спасали свою шкуру, не потому что «вынуждены» были, а потому что всегда ощущали себя частью русского культурного поля. Переворот в Киеве был лишь триггером, а свой выбор мы сделали задолго до майданов, киевских правосеков и прокурорствования Поклонской. Насчёт «гражданской позиции». Поклонская имеет право говорить что угодно, а я имею право тоже высказываться. Поэтому если её гражданская позиция, это спивать смереку, публично ностальгировать по Украине и заигрывать со «стыдящейся» аудиторией, которая поливает грязью страну и наши вооруженные силы, то я считаю её вредительской и враждебной. И мне абсолютно плевать, что она когда-то там в Госдуме не нажала нужную кнопку и разок высказалась против QR-кодов… Неужели я весь такой оголтелый, который хочет ещё более тотальной войны, и вообще снести Украину ядерным ударом, и у меня «молнии в глазах»? У многих из тех, кто мне такое пишет мир черно-белый как у собаки. Ведь можно выступать за мир, но при этом не заискивать публично перед Украиной, можно выступать за победу, но при этом за скорейшую и бескровную, без фантазий, чтобы «весь мир в труху». Всегда есть золотая середина. Поклонской она неведома», – заключил журналист.