«ПолитНавигатор» поздравляет с Новым годом!

31.12.2018, Москва-Киев-Одесса-Донецк-Харьков-Севастополь, Игорь Плисюк

Ну вот, любезные читатели, и заканчивается год 2018 от Рождества Христова, для нашего же сайта — четвертый от основания.

Кто мы такие – ваши, смеем надеяться, виртуальные друзья и покорные слуги, «навигаторы», взявшие на себя смелость (чтобы не сказать — нахальство!) прокладывать тропы в бурном и полном лжи, полуправды и лукавых недомолвок, море информации? – Те, кто собрались по разные стороны границ России после инспирированного в 2013-14 извне нацистского переворота на Украине для того, чтобы нести свой, независимый взгляд на происходящее, людям доброй воли и чистой совести.

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Журналисты и России, и Украины, для которых есть две главных ценности, неразрывно связанные с понятием Русского мира: правда, пусть нелицеприятная, но основанная на незыблемых фактах, а не «пожеланиях» влиятельных господ-спонсоров и желании им подольститься.

И справедливость – четкое представление о том, что выше интересов сиюминутных и выгод временных существуют вечные границы добра и зла, пересечение коих ведет к неизбежной расплате и возмездию.

Нет, мы вовсе не фанатики, берущие на себя право претендовать на истину в последней инстанции и прокурорские функции. Просто – для нас раз и навсегда стало неписанным законом стремление показать вам то, что мы видим, а не то, что хотелось бы видеть вам или сильным мира сего…

Не лить бальзам на раны несовершенного и жестокого мира, не источать елей для сонного успокоения душ, но – говорить жестокую, порой страшную, но правду.

И призывать не к примирению меркантильных, своекорыстных интересов господ политиков разных стран, толков и партий, но к той степени справедливости, что вообще возможна в вечно мятущемся людском сообществе.

Читатели наши практически пополам делятся на живущих в России и на Украине. Это свидетельствует об изначально верном посыле. Ведь именно украинский переворот и стал пусковым моментом к созданию нашего сайта. Переворот, выпустивший наружу под лживыми либеральными лозунгами звериное рыло украинского нацизма бандеровского толка. Агрессивную ксенофобию, в коей жутким коктейлем заокеанские «бармены» смешали замшелый национал-шовинизм с русофобией и антисемитизмом под протухшим соусом псевдолиберального «стремления в Европу».

А под видом «национальной революции» – навязали многонациональной Украине олигархически-фашистский режим хунты, принесший гражданскую войну на Донбассе, Одесскую Хатынь, перманентные репрессии против инакомыслящих, религиозный раскол да тотальную нищету гражданам страны без разделения и их на нации.

А заодно — засилье банд негодяев-активистов, шакалящих по всей стране при молчаливом одобрении самозванцев от власти.

Мы стараемся показать жителям Украины то, что реально происходит на её многострадальной земле. Показать вопреки тотальной лжи провластных украинских СМИ. И дать российскому читателю реальное представление об этом же, руководствуясь стремлением к истине, а не пресловутой «политкорректностью» и желанием попасть в провластную струю.

А посему – нас не «празднуют» и украинские «паны-гетьманы», всячески блокирующие наш сайт, и – иные из российских наиболее близоруких блюстителей казенного благочиния.

И это хорошо, мы – не червонец, чтобы всем нравится! Наше дело – говорить вам правду и призывать к справедливости, не деля своих читателей по любым национальным принципам, и давая трибуну людям разных взглядов. Кроме людоедов и нацистов любого толка.

И одинаково чужды нам и оскорбительное диванное мнение иных радикалов – «россиян» обо всех жителях Украины как о «криптобандеровцах», и тупая русофобия украинских «национал-патриотов». Мы, живущие и на Украине, и в России, глубоко убеждены: вечное, изначальное братство трех ветвей нашего древнего славянского народа рано или поздно, но вернется к миру и согласию.

Но это вовсе не значит всепрощенчество и ложную толерантность. Ибо не следует путать христианскую терпимость со вседозволенностью либерастического дома терпимости.

И не стоит надеяться на то, что грядущие украинские выборы принесут мир и согласие. Ведь дом на болоте долго не стоит, да и запушенная гангрена демократическими примочками не лечиться. Тут нужна суровая, но справедливая хирургия!

А потому – и желаем мы нашим читателям по всему миру в новом, 2019 году, главного: видеть правду и верить глазам и сердцу, а не лукавому самоуспокоению. И стремиться к справедливости, пусть даже она и будет внешне суровой!

Быть честными с собой и перед всем миром вопреки всему.

Мы же – и впредь будем стараться делать то, что должно в надежде на победу правды и справедливости! Той, что всегда ассоциировалась в лихие и смутные годины с Россией.

С Новым годом, друзья и единомышленники! И если с нами Бог, то кто же против нас?!

Редакция «ПолитНавигатора» продолжит дежурство во время праздников, отслеживая самые важные события.