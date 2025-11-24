Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конкурирующие на Украине политические группировки продолжают грызню, пытаясь навесить друг на друга ярлык «агента Москвы».

Например, в беседе с грантоедкой Даной Яровой обвинил в этом главу ОП Андрея Ермака попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все понимают, что между президентом и реальным живым миром существует огромная прокладка, которая называется Ермак, которая не пропускает никакой информации, не профильтровав через себя. И весь реальный мир существует через призму, мировоззрение Ермака. Ермак, по моему убеждению – это российский агент, выполняющий свои указания», – утверждает полковник СБУ.

Он рассказал, что во время обмена опытом с британской разведкой MI6 узнал подробности, как Лондон закончил войну с Ирландской республиканской армией, которая добивалась независимости для Северной Ирландии.

«Мы заключили с ними мир, но мы пришли к этим переговорам и вошли в них тогда, когда в переговорной группе напротив нас среди них сидели из пяти членов – три наших агента. И тогда мы начали разговаривать для того, чтобы написать выгодный для себя мир», – сослался Червинский.

Таким образом, он проводит параллели между теми и нынешними событиями, учитывая, что Ермак сегодня возглавляет переговоры с США по мирному урегулированию.

Впрочем, относиться к этим заявлениям всерьез не стоит, поскольку Червинский играет на стороне конкурирующей с режимом группировки экс-президента Петра Порошенко. Кстати, замазанный в громком коррупционном скандале Ермак в попытке спасти свою репутацию намерен объявить «российским диверсантом» главу фракции «Слуга народа» в парламенте Давида Арахамию.