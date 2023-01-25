Полякам дан приказ забыть, что Освенцим освобождала Красная армия
Представителям России не поступило приглашение на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим, расположенного на территории Польши.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Как следует из информации, размещенной на сайте музея «Аушвиц-Биркенау», в помещении, где будет проходить основное мероприятие, количество мест ограниченно, и они предназначаются прежде всего для приглашенных бывших узников лагеря смерти.
До 2021 года в программу таких мероприятий включались выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. С 2022 года нам слово не предоставляется, соответственно, в отсутствие посла России, как это повелось в последние годы, некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия», – сказал дипломат.
Он обратил внимание, что с мая 2022 года закрыта российская экспозиция в музее, так как ее куратор — Музей Победы в Москве — из-за западных санкций не может переводить в Польшу плату за ее обслуживание, а дирекция музея отказывается согласовывать альтернативные варианты решения этого вопроса.
«В этой связи содержание экспозиции в виртуальном формате размещено на сайтах посольства и генконсульства России в Кракове. 27 января генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич возложит венки к памятнику погибшим советским узникам Аушвица на территории бывшего лагеря и на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима, на городском кладбище», – сообщил Андреев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.