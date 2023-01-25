Полякам дан приказ забыть, что Освенцим освобождала Красная армия

Представителям России не поступило приглашение на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим, расположенного на территории Польши.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев

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«Как следует из информации, размещенной на сайте музея «Аушвиц-Биркенау», в помещении, где будет проходить основное мероприятие, количество мест ограниченно, и они предназначаются прежде всего для приглашенных бывших узников лагеря смерти.

До 2021 года в программу таких мероприятий включались выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. С 2022 года нам слово не предоставляется, соответственно, в отсутствие посла России, как это повелось в последние годы, некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия», – сказал дипломат.