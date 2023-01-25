Полякам дан приказ забыть, что Освенцим освобождала Красная армия

Олег Кравцов.  
25.01.2023 15:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 525
 
Дзен, Политика, Польша, Россия, Русофобия, СССР


Представителям России не поступило приглашение на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим, расположенного на территории Польши.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев

Представителям России не поступило приглашение на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Красной армией...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Как следует из информации, размещенной на сайте музея «Аушвиц-Биркенау», в помещении, где будет проходить основное мероприятие, количество мест ограниченно, и они предназначаются прежде всего для приглашенных бывших узников лагеря смерти.

До 2021 года в программу таких мероприятий включались выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. С 2022 года нам слово не предоставляется, соответственно, в отсутствие посла России, как это повелось в последние годы, некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия», – сказал дипломат.

Он обратил внимание, что с мая 2022 года закрыта российская экспозиция в музее, так как ее куратор — Музей Победы в Москве — из-за западных санкций не может переводить в Польшу плату за ее обслуживание, а дирекция музея отказывается согласовывать альтернативные варианты решения этого вопроса.

«В этой связи содержание экспозиции в виртуальном формате размещено на сайтах посольства и генконсульства России в Кракове. 27 января генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич возложит венки к памятнику погибшим советским узникам Аушвица на территории бывшего лагеря и на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима, на городском кладбище», – сообщил Андреев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть