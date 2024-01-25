Полякам и прибалтам не стоит полагаться на милость России, их никто жалеть не будет – экс-разведчик

Анатолий Лапин.  
25.01.2024 17:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не будет жалеть поляков или прибалтов в случае прямого столкновения. Нужно понимать, что их городам не повезет больше, чем Артемовску или Мариуполю.

Об этом в эфире видеоблога «Перспектива» заявил военный эксперт, бывший разведчик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет жалеть поляков или прибалтов в случае прямого столкновения. Нужно понимать, что...

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«Не надо без конца полагаться на милость России. Тогда, когда Польша или правительство Литвы говорит: «Давайте закупать танки», надо понять, что они превращаются в военную цель. Слишком привыкли к тому, что Россия это говорит и ничего не делает, но, простите, до сегодняшнего дня никто не лез на Россию так, как сейчас полезли украинцы. И обратите внимание, я взываю к людям как Кассандра, – посмотрите на город Артемовск, наконец, который украинцы называли Бахмут, старым казачьим названием. Там руины, там Помпеи.

Но, заметьте, Россия пошла на то, чтобы из нашего города, советского, русскоязычного города, превратить его в Помпеи, но он не достался врагу. Неужели кто-то думает, что мы пожалеем поляков или прибалтов, кого-либо еще, если встанет так вопрос. Нет, не пожалеем. Посмотрите, как жутко шла война на Кавказе – кто кого там жалел? Никто никого не жалел, потому что шла война. Посмотрите, как Мариуполь освобождали», – отметил он.

«Поэтому люди должны понимать, что Россия нынешняя – это не Советский Союз, это не такая страна, которая имеет мировую теорию, что надо всех одеть в короткие штанишки, три раза в день накормить горячим питанием и срочно всем начать вытирать носы и попки. Мы этого делать точно не будем – сейчас мы воюем за свою цивилизацию, за свое право на земле», – заключил Артамонов.

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