«Порадовали председателя Си!» – будет ли Россия приземлять другие дроны США?

Российская армия должна начать на регулярной основе сбивать американские беспилотники и прочие технические средства разведки, которые помогают ВСУ воевать против РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Он (американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper – прим.) упал или сбит. Американцы увидели, что мы потихонечку начинаем ронять эти беспилотники, даже не прикасаясь к ним ни ракетами, ни системами ПВО.

Они шпионят за нами, входят в наше территориальное пространство. Это не первый раз даже за последний месяц, когда американский беспилотник входил в территориальное пространство РФ. Надо их сбивать.

Может, в Кремле думали: «Ой, что будет, если мы собьём американский беспилотник». Да ничего не будет. Так же, как они, прикрываясь украинским флагом, подбивают наши самолёты, беспилотники, и им за это ничего не будет. Так же и нам ничего не будет.

А что они нам сделают? Ядерный удар по России нанесут? Конечно нет, потому что получат в ответ точно такой же ядерный удар. Поэтому пора уже выставлять границы», – сказал Живов.