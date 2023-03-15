«Порадовали председателя Си!» – будет ли Россия приземлять другие дроны США?
Российская армия должна начать на регулярной основе сбивать американские беспилотники и прочие технические средства разведки, которые помогают ВСУ воевать против РФ.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он (американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper – прим.) упал или сбит. Американцы увидели, что мы потихонечку начинаем ронять эти беспилотники, даже не прикасаясь к ним ни ракетами, ни системами ПВО.
Они шпионят за нами, входят в наше территориальное пространство. Это не первый раз даже за последний месяц, когда американский беспилотник входил в территориальное пространство РФ. Надо их сбивать.
Может, в Кремле думали: «Ой, что будет, если мы собьём американский беспилотник». Да ничего не будет. Так же, как они, прикрываясь украинским флагом, подбивают наши самолёты, беспилотники, и им за это ничего не будет. Так же и нам ничего не будет.
А что они нам сделают? Ядерный удар по России нанесут? Конечно нет, потому что получат в ответ точно такой же ядерный удар. Поэтому пора уже выставлять границы», – сказал Живов.
Он отметил, что разведывательные системы США играют огромную роль в военном конфликте на Украине.
«Американская разведка оказывает огромное влияние на эффективность украинской армии. Я думаю, не будь американской разведки с первых дней СВО, боевые действия закончились бы победой России. Настолько большое влияние оказывают спутники и беспилотники.
Они вычисляют пункты дислокации наших войск, видят все перемещения нашей армии, где, когда и сколько разгружаем, где конструируем командные пункты.
Потом эти же американцы своими же расчётами наносят удары по командным пунктам, боевым офицерам. В том числе в тыл. Всё это висит на американской разведывательной системе», – добавил Живов.
С ним согласился спецкор газеты «Взгляд» Юрий Васильев.
«Стоит ли бояться того, что они будут сами падать, когда на них нальют топлива, если рядом с ними пройти на форсаже – этого бояться не стоит.
Тем более что американская сторона перешла на дипломатический язык, с которого мы уже год горестно смеёмся по отношению к нашей стороне. А именно «выражения глубокой озабоченности» и «предостерижений». То есть, они идут по нашему пути.
И некоторое время, при случае, такие проявления гравитации можно будет только приветствовать, если они будут.
А в данном случае продемонстрировали высокий класс. Вспомнили замечательного пилота, воздушного хулигана времён Холодной войны Василия Цымбало, который проделывал это как минимум три раза на разных театрах Холодной войны.
Думаю, порадовали председателя Си, который, согласно многим слухам, таки собирается нанести свой первый визит после переизбрания в Россию», – резюмировал Васильев.
Спасибо!
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