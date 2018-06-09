09.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Война, Донбасс, Россия, Украина

Порошенко дозвонился к Путину в Китай


Президент Украины Петр Порошенко инициировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который сейчас находится в Китае. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учётом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата». Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – говорится в сообщении.

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Сайт президента Украины Президент сообщает, что Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на «оккупированных территориях». Он обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.
Президенты достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России.

Как вчера сообщал «Политнавигатор», Петр Порошенко заявил, что не признает минский формат переговоров по Донбассу, зато признает «норманнский» формат, потому что в нем участвует Владимир Путин.

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