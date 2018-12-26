Порошенко “оттяпал” в своей вотчине 20 приходов у канонической Церкви

26.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Винницкой области перейти под юрисдикцию новосозданной так называемой “Православной церкви Украины” согласились более 20 приходов канонической УПЦ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии так называемой “Православной церкви Украины” протодиакон Владислав Демченко.

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«Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП в Православную церковь Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати. Часть уже оформила свои планы юридически, остальные еще в процессе. Но каждый день нам звонят и консультируются», — сообщил Демченко.

По его словам, только за минувшие выходные в “Церковь Порошенко” перешли пять приходовканонической УПЦ.

Напомним, бывший винницкий архиерей Симеон стал одним из двух иерархов УПЦ, которые приняли участие в так называемом “обьединительном соборе”, создавшем “Церковь Порошенко”. После своего запрещения в УПЦ Симеон захватил кафедральный собор в Виннице и обьявил о переходе храма и прихода в “Церковь Порошенко”. Такие же действия предприняли и другие бывшие священнослужители УПЦ, поддержавшие Порошенко.

На днях пресс-служба Львовской епархии канонической УПЦ сообщила о том, что приход храма апостолов Петра и Павла в городе Жовква во главе с настоятелем вышел из юрисдикции Львовськой епархии канонической Украинской Православной Церкви и перешел в “Церковь Порошенко”.

“Данное решение было принято по воле общины”, – добавили в пресс-службе.