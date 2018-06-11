11.06.2018, Одесса, Владимир Гладков

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Порошенко превратил Украину в поставщика рабсилы для Европы

Безвизовый режим между Украиной и Европой был введён для обеспечения Запада дешёвой рабочей силой, подобно угону рабов из СССР в нацистский Третий Рейх.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К первой годовщине безвиза можно точно утверждать, что главной его целью был экспорт дешевой рабсилы. Потому что отчеты о каве в Венской опере можно на пальцах пересчитать, зато все плантации и параши Центральной Европы плотно заняты украинцами. В общем, Порошенко повторил гитлеровскую практику по угону граждан СССР на принудительные работы в Рейх. Только мягко и по-современному технологично, создав у них на родине такие адские условия, что бежать в рабство считается благом», – написал он.