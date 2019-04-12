Порошенко стремится занять место Горбачева на международной арене

12.04.2019, Киев, Игорь Петров

Действующий последние дни президент Украины Петр Порошенко продолжает упорно бороться за победу, хотя понимает что шансов у него нет. Тем не менее, сохраняя политическую активность до самого конца, он рассчитывает, таким образом, сохранить минимальный внутриполитический вес и широкое признание на международном уровне.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический консультант компании GN Consulting Михаил Кацин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего сейчас Порошенко проводит активную информационную кампанию, хотя понимает, что он не сможет победить Зеленского и отыграть эти 15% (разрыва)? Во-первых, если он сейчас не борется, то его фракция, БПП, окончательно рассыпается. И Порошенко как политический игрок теряет вес, его бизнес-интересы и личная безопасность будут под угрозой и он может стать жертвой политических преследований.

С другой стороны, если он сейчас проигрывает достойно и набирает значимое количество голосов, это позволяет ему сохранить часть команды в новом политическом сезоне. И, главное – он остается весомым игроком на международной арене.

Порошенко, даже проиграв выборы, хочет сохранить некую международную легитимность. Он будет играть «Горбачева» который потерял всякую поддержку внутри страны, но был принимаем и признаваем и остается признаваемым всем международным сообществом. То же самое хочет и Порошенко – чтобы спустя какое-то время говорили, что при нем были созданы НАБУ, Антикоррупционный суд, Антикоррупционная прокуратура, был безвиз и прочее что сохранит его имидж в международном сообществе», – сказал он.