Порошенко запостил в фейсбуке кота-милитариста

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Петр Порошенко впервые на своей странице в Facebook опубликовал пост о коте и прикрепил его фотографию, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении Порошенко в соцсети.

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“Это – первый пост про кота в моей ленте. А этот кот – первый “житель” уже заселенного общежития нового образца для военных в Старичах, и уже празднует новоселье”, – написал Порошенко.

Этому коту посвящено целых два сообщения. Кроме того, через полчаса от публикации пост начали централизованно разгонять по сети “порохоботы” – 233 распространения, почти сотня комментариев и более 2 тысяч лайков. В частности, сообщение распространили на Facebook-страницах Министерства обороны Украины, Администрации Президента, а также Львовская облгосадминистрация.