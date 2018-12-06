06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Порошенко запостил в фейсбуке кота-милитариста

Президент Украины Петр Порошенко впервые на своей странице в Facebook опубликовал пост о коте и прикрепил его фотографию, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении Порошенко в соцсети.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Это – первый пост про кота в моей ленте. А этот кот – первый “житель” уже заселенного общежития нового образца для военных в Старичах, и уже празднует новоселье”, – написал Порошенко.

Этому коту посвящено целых два сообщения. Кроме того, через полчаса от публикации пост начали централизованно разгонять по сети “порохоботы” – 233 распространения, почти сотня комментариев и более 2 тысяч лайков. В частности, сообщение распространили на Facebook-страницах Министерства обороны Украины, Администрации Президента, а также Львовская облгосадминистрация.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть