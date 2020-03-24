После кризиса ЕС пересмотрит отношение к Евразийскому союзу

24.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

После кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, Евросоюз будет нуждаться в новых ресурсах и рынках, а потому Брюсселю придётся пересмотреть своё отношение к ЕАЭС.

Об этом в ходе прямого включения из Германии в эфире YouTube-канала «UKRLIFE» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, сможет ли Россия после нынешнего кризиса стать центром притяжения для стран постсоветского пространства.

«По поводу России я всегда аргументировал – в мире всё может поменяться. Почему все эти страны [Запада] были богатыми? Потому что экономика на высшем уровне, производство. Даже мы, Германия, без того, что много производили, всё равно были богатыми, потому что вся жизнь была настроена, главные деньги делались на биржах. Такая экспортная нация, как Германия, всё-таки могла обеспечивать весь мир своими дорогостоящими продукциями.

Сегодня это производство уходит и уже ушло в Китай, в Индию. А в России, как и в Китае, как и в Америке и Канаде, лежат все эти полезные ископаемые, минералы, всё это особенное сырьё, в котором в будущем экономика будет всё больше нуждаться. Насколько перечисленные страны это будут использовать в сугубо национальных интересах, это мы увидим. Но мне кажется, что распределение сырья, у кого будет вода и как можно будет организовать общественную жизнь и экономику после этого кризиса – вот эту смесь сильного государства, свободной экономики и среднего бизнеса, кто это сможет быстрее воссоздать, тот будет победителем в этой гонке. Кто это будет – посмотрим», – заявил Рар.

«Я думаю, что Евразийский союз – не только Россия. Сегодня можно посмотреть, что в Центральной Азии происходит – это страны, которые очень много профитируют от того, что они и вместе с Россией, и с Китаем. Мне кажется, что одним из уроков, который будет извлекать из этого Евросоюз по ряду причин, в том числе, что будет нуждаться в новых ресурсах и рынках, он пересмотрит своё отношение именно к ЕАЭС. Я думаю, что тут просто напрашивается какая-то такая связь, а Украина пусть тогда уже смотрит и для себя решает, как она в этих новых констелляциях себя вести и процветать», – добавил немецкий эксперт.