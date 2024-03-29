После отмашки из Вашингтона ЕС больше не вопит о непризнании Путина президентом

Олег Кравцов.  
29.03.2024 11:55
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США


Еще до проведения выборов президента России Европарламент отказался их признавать, но его решения не имеют юридической силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Еще до проведения выборов президента России Европарламент отказался их признавать, но его решения не...

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«Говоря о признании или непризнании выборов [в России], именно Европарламент, кстати, еще до них сказал, что результаты он не признает. Но Европарламент не определяет политику Евросоюза, его решения не имеют юридической силы.

Все остальные предупреждали, что выборы на новых территориях, в Крыму якобы являются выборами на суверенной украинской территории, вот вокруг этого у них были рассуждения», – сказал Лавров.

Он напомнил, что немцы после проведения выборов сделали свое печально знаменитое заявление, что отныне и впредь, когда будет идти речь о Владимире Путине, они будут употреблять его фамилию, не называя его президентом.

«Этого никто не сказал, кроме них. И когда в Вашингтоне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил «Президентство Путина в России — это реальность, и мы будем работать с этой реальностью», вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли под козырек. Европы не существует как самостоятельного игрока, к сожалению», – резюмировал глава МИД РФ.

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