«Посмотрите на Северную Корею!» – Делягин обрушился на власти РФ

В российских правительственных кругах сидят настолько неповоротливые чиновники, что их вряд ли сможет расшевелить даже непосредственный обстрел Москвы.

Об этом в эфире «Спец Live» высказался экономист, депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что американское руководство остерегается открытой конфронтации с решительными и бескомпромиссными противниками.

«Если вашим противником выступают люди, которые способны себя защищать, тогда вы, конечно, боитесь ядерной войны. Сколько там ракет у Ким Чен Ына в Северной Корее? Десяток? Или меньше? Или полтора десятка? Но Трамп собрал три авианосных группировки у берегов Северной Кореи, а когда понял, что Северной Кореей управляет кореец, а не раб, и элиты Северной Кореи будут защищаться, он быстренько свалил. Он испугался. Но если РФ управляют люди, которые управляют ей так, как делают это (сегодня – ред.), то простите, чего здесь бояться-то?

Вы представьте себе, что завтра начнется обстрел Москвы. Эти люди что-нибудь сделают? Они уже все пообещали, обстрел РФ идет полным ходом: «Лепестки» рассыпали в Курской или Белгородской области, диверсии в Крыму и Запорожскую АЭС обстреливают не украинцы – там достаточное количество обломков «Himars».

А украинские террористы сказали, что они не применяют «Himars» без одобрения цели США. Кого бояться? Этих, которые 35 лет истребляют свою страну, народ? 35 лет национального предательства закончились, что ли?» –говорил аналитик.