Повторение «рейда Басаева» в Белоруссии. Зачем Лукашенко вспоминает Стамбульские соглашения

Всебелорусское народное собрание, несмотря на повышенный новой конституцией статус и большое количество участников, не стало затяжной говорильней, подобно позднесоветским съездам народных депутатов. Второй день масштабного форума оказался еще короче первого. Выступление Лукашенко, доклады руководителей силовых ведомств, голосование за два принципиальных документа в сфере безопасности – Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности, короткие реплики делегатов и дипломатов, и заключительное слово белорусского президента – на все ушло три часа. Все лаконично. Собрались, выслушали, поаплодировали, проголосовали, пошли на обед, уложившись в промежуток между 11 и 14 часами. Два вопроса повестки дня были давно опубликованы, прошли общественное обсуждение и согласование. Осталось только утвердить, что и было сделано единогласно.

Но скучным заседание не было – выступающие, особенно Лукашенко и глава КГБ Тертель оказались щедры на инфоповоды и резонансные заявления. Тертель приоткрыл некоторые свои чекистские тайны, вот что стало известно (курсив автора):

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– Ликвидирована резидентура украинских спецслужб из 20 человек;

– Пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины в Белоруссию.

Заметим, речь идет не о единичных фактах, а о каналах, которые могли использоваться и на регулярной основе;

– Проведен ряд операций для предотвращения нанесения ударов боевыми дронами по Минску и его пригородам боевыми дронами с территории Литвы.

В Литве, конечно, пытаются изобразить по этому поводу хиханьки, но атаку дрона на аэродром в Мачулищах мы все помним.

– На закрытых совещаниях под эгидой польских властей всерьез обсуждается создание «Белорусской освободительной армии».

Тоже вполне ожидаемо и отнекиваться бесполезно. Под эгидой тех же польских властей и спецслужб давно уже и в открытую идет подготовка белорусских боевиков для отправки на Украину и не только.

– Белорусская оппозиция планирует кибератаки на БелАЭС, критическую инфраструктуру и производства, чтобы спровоцировать катастрофы.

Ничего нового, повторение старых приемов на новом этапе. Подобное уже было в первые месяцы после событий 2020 года. Атаку на БелЖД до сих пор многие вспоминают, атаковали также «Беларуськалий», пытались атаковать и АЭС.

В общем, из выступления главного чекиста выходит, что на Белоруссию готовится новая, как это модно стало называть, гибридная агрессия. В чем-то похожая на то, что было 3-4 года назад, но гораздо более жесткая, с задействованием подготовленных боевых прокси и старых методов вроде кибератак и диверсий.

То, что в этот раз все еще серьезней, подтвердил и Лукашенко. Его слова о том, что планируется захват Кобринского района.

«Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», – сказал белорусский лидер.

Все это вполне коррелируется с активизацией Полка Калиновского, в который недавно открыли набор англоязычных наемников из США и ЕС, и командир которого резко поднял планку, оценив численность своих боевиков в «немногим менее 5 тысяч», хотя ранее оценки были на порядок меньшими. По словам Тертеля, кстати, для вторжения подготовлено около тысячи боевиков, что тоже немало. Для сравнения, Басаев для рейда в Буденновск задействовал всего около 200 террористов.

О возможности захвата приграничных населенных пунктов говорилось и раньше. Однажды, уже довольно давно, в качестве возможной мишени назывался Мозырь с его НПЗ, но именно Кобрин в этом плане – один из самых уязвимых городов.

Сам город – по белорусским меркам средний. Около 50 тысяч населения. Однако он стоит на пересечении двух стратегических транспортных магистралей – автотрассы Брест – Минск – Москва и Полесской железнодорожной ветки Брест – Гомель. Тут же, несколькими километрами севернее – главная железнодорожная магистраль Белоруссии, тоже Брест – Минск -Москва, которую тоже попытаются захватить. В 50 километрах – стоящий вблизи польской и украинской границы 350-тысячный Брест, который можно частично заблокировать, перерезав эти транспортные артерии. В общем, с точки зрения военной стратегии все выглядит очень опасно.

Еще одна часть выступления Лукашенко уже успела вызвать неоднозначную реакцию в России, поэтому не реагировать на нее было бы неправильно, но тут важен контекст. А контекст я изложил выше. Предложение Западу «сыграть вничью» с Путиным, заключив мирное соглашение, взяв за основу Стамбульские соглашения, рассчитано, прежде всего на белорусского слушателя. И это – логичная позиция именно белорусской стороны, исходя из текущего понимания интересов Белоруссии. Интерес Белоруссии – потушить военный пожар у соседей, пока он не перекинулся за речку, к чему есть все предпосылки. Войны в Белоруссии боятся и, несмотря на браваду, к ней не готовы. Отсюда и все миротворческие инициативы. Конечно, есть гарантии безопасности со стороны России, но сам факт переноса конфликта будет большим потрясением и для Белоруссии, и для Лукашенко. Отсюда и все миротворческие инициативы.

Заморозка конфликта и в интересах Украины. Ее интерес прост – выжить и сохранить государственность. Разумеется, интерес у режима Зеленского другой – мир его выживанию не способствует, но кому он, вообще, нужен. Свой интерес и у Запада – зафиксировать убытки и под благовидным предлогом отставить в сторону украинский чемодан с оторванной ручкой. Вот только у России интерес не просматривается. Противник истощен и отступает, что подтверждает даже он сам, впереди – важное наступление, о котором говорят вообще все. И в такой ситуации садиться за стол переговоров, взяв за основу давно не актуальную стамбульскую формулу? Это называется «выигрывать войну, но проиграть мир».

Поэтому предложение Лукашенко будет выслушано, но не принято. Для России оно не актуально. Но Лукашенко – не российский политик, а президент Белоруссии, у него свои резоны, не судите его строго.