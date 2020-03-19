Позор ЕС: Китай готовит медицинский десант для борьбы с коронавирусом в Сербии

19.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Пока ЕС продолжает игнорировать просьбу президента Сербии о помощи в борьбе с эпидемией коронавируса, Китай готовится отправить сербам очередной гуманитарный груз и врачей, имеющих опыт борьбы с этим заболеванием.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя борьба с эпидемией в Китае все еще продолжается, мы решили отправить партию медикаментов: это будут респираторы, тесты для обнаружения вируса, маски и все, что больше всего необходимо для борьбы с ним, – прокомментировала ситуацию посол Китая в Сербии Чень Бо. – Также мы направим команду из шести медицинских экспертов, которые поделятся опытом со своими сербскими коллегами. Сейчас мы очень интенсивно работаем над тем, чтобы и наши материалы, и наши эксперты прибыли в Белград как можно скорее».

По словам посла, президент Сербии Александр Вучич и его обращение к председателю КНР Си Цзиньпину стали «хитом номер один» в китайских соцсетях, где его посмотрели полмиллиарда человек.

«Наше посольство в эти дни получило огромное количество писем и электронных сообщений от сограждан, – рассказала Чень Бо. – Готовность помочь Сербии выразили люди, коммерческие фирмы и даже местные органы власти».

посол КНР в Сербии Чень Бо

Напомним, что первая партия помощи из КНР прибыла в Белград несколькими днями ранее.