//exit;
26.01.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Предвыборная ситуация на Украине радикально изменилась

Около 9 млн украинцев сейчас находится за рубежом и не будет принимать участие в предстоящих выборах.

Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» заявил журналист Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В конце 90-х мы пережили миграцию мозгов, тогда Украина потеряла интеллектуальный потенциал. После конфликта на востоке уехали те, кто может работать. Люди инициативные, которые хотели перемен и могли этот пласт сдвинуть, покинули страну. Они уехали в Польшу и в Россию, как бы это кому-то не нравилось. 2,5 млн украинских граждан пребывает в РФ, 2,5 – в Польше, и еще около 4 млн рассеяно по Европе», – сказал Дубинский.

По его мнению, миграция принципиально поменяла электоральное поле.

«Портрет избирателя поменялся. Те, кто остался в Украине, имеют патерналистский тип социального поведения. Они хотят, чтобы новый президент снизил цену на газ и повысил зарплату. Больше никаких интересов», – сказал Дубинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть