Предвыборная ситуация на Украине радикально изменилась

26.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Около 9 млн украинцев сейчас находится за рубежом и не будет принимать участие в предстоящих выборах.

Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» заявил журналист Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце 90-х мы пережили миграцию мозгов, тогда Украина потеряла интеллектуальный потенциал. После конфликта на востоке уехали те, кто может работать. Люди инициативные, которые хотели перемен и могли этот пласт сдвинуть, покинули страну. Они уехали в Польшу и в Россию, как бы это кому-то не нравилось. 2,5 млн украинских граждан пребывает в РФ, 2,5 – в Польше, и еще около 4 млн рассеяно по Европе», – сказал Дубинский.

По его мнению, миграция принципиально поменяла электоральное поле.

«Портрет избирателя поменялся. Те, кто остался в Украине, имеют патерналистский тип социального поведения. Они хотят, чтобы новый президент снизил цену на газ и повысил зарплату. Больше никаких интересов», – сказал Дубинский.