Президенты Сербии и Черногории не договорились по ситуации в церкви

23.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Сербии Александр Вучич и президент Черногории Мило Джуканович не пришли к согласию по вопросу о скандальном антиправославном законе «о свободе вероисповедания», принятом в Черногории.

Об этом сообщает b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич обсудил со своим черногорским коллегой Джукановичем позицию сербов и недавно принятый закон «О религиозной свободе».

«Достичь единой позиции по этим вопросам невозможно. Разговор был долгим, достаточно сложным. В то же время мы говорили как цивилизованные и ответственные люди, осознавая, что Сербия и Черногория никогда не должны враждовать друг с другом и что необходимо как можно скорее продолжить переговоры, что приведет к снижению напряженности», – сказал Вучич по итогам встречи с черногорским президентом в Израиле, куда ба были приглашены на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

При этом президенты договорились об улучшении координации усилий в рамках Евросоюза.

Епископский совет Сербской Православной Церкви в Черногории готовит обращение в конституционный суд страны об отмене ряда положений скандального закона. Совет отверг обвинения сербских политиков и СМИ в том, что Церковь отстаивает некие политические интересы и декларировал готовность к диалогу.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин”, который предусматривает изъятие 650 православных святынь. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые не прекращаются уже месяц.