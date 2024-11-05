Приближается развязка боев за Курахово

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В ближайшие недели будет решена судьба города Курахово, пока еще находящегося под украинской оккупацией.

Украинские военные источники с каждым днем все менее оптимистичны относительно перспектив удержания этого стратегически важного населённого пункта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как считает обозреватель украинкой военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, ВС РФ готовятся к завершающему этапу Кураховской операции, для чего осталось пройти порядка 10-11 километров на разных направлениях – как на южном, так и северном берегу реки Волчья, на которой расположено Курахово.

«К сожалению, в нынешних условиях мне это не кажется чем-то нереальным или фантастическим. Более того, если ОДНОВРЕМЕННО с этим противник начнет уже давно подготовленный им рывок на Покровск силами 2-й и 41-й ОВА ГВ «Центр», то последствия этого могут, по всей вероятности, приобрести оперативный масштаб. И, очевидно, не в нашу пользу», – предупреждает аналитик.

Он считает, что дальнейшая судьба узла обороны в Курахове будет решаться южнее него по реке Сухие Ялы.

«Если ВСУ смогут удержать рубеж Зеленовка – Янтарное – Успеновка – Ильинка, то под Курахово российские войска с большой долей вероятности рискуют впасть «в мясорубку». По-моему, из всех трех выступов (еще Северский и Константиновский), на данный момент Кураховский является наиболее близким к ликвидации. Однако это совсем не означает, что так оно и случится в обязательном порядке. В этом смысле, ближайшие 2 недели, должны дать определенные ответы» относительно его дальнейших перспектив», – резюмирует Машовец.

В свою очередь украинский военкор и отпетый русофоб Богдан Мирошников, описывая ситуацию в районе Курахово, не верит, что Успеновку ВСУ смогут удержать.

«Утрачены Ильинка и Новодмитровка. Враг все еще дожимает Новоселидовку, Вознесенку и Екатериновку. Успеновку и Берестки враг начал продавливать и преуспевает. К сожалению, Успеновка, скорее всего, не станет местом, где можно будет хотя бы на неделю-две сдержать нашествие. Ибо в том месте от р. Сухие Ялы остался разве что ручей небольшой глубины. Оккупанты ее просто пешком пройдут, а когда на другом берегу накопятся (1-2-3 дня, не больше), то наведут переправы, да и все. До запорожской трассы в районе с. Разлив – Константинополь оккупантам осталось около 5 км», – обращает внимание Мирошников.

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка указывает, что наступающие со стороны южного берега реки Волчья российские войска ежедневно продвигаются на один-два километра.

«Причем ширина фронта нашего наступления за счет движения от н.п. Ясная Поляна на запад по направлению к н.п. Раздольное даже увеличилась. Надо отметить, что данное движение осуществляется не только для обеспечения левого фланга нашей наступающей на север группировки. В случае полного успеха и выхода к реке Мокрые Ялы наши части смогут при этом полностью перерезать все дороги снабжения противника в важнейшем логистическом узле – Большая Новосёлка. И тем самым обеспечат условия для будущего её освобождения», – пишет автор.

Впрочем, он считает, что пока первоочередная цель – перерезать трассу Запорожье-Курахово, для чего необходимо взять под свой контроль Разлив, до которого осталось порядка двух километров.

«Если части группировки «Восток» сумеют взять Успеновку, то при одновременном ударе им навстречу подразделений группировки «Юг» на Дальнее, все, что у находится противника юго-восточнее будет отрезано. И такой удар уже вторые сутки (к сожалению без пока большого успеха и с неизменными для нашей здесь группировки большими потерями) осуществляется. В целом обстановка для противника здесь даже с учетом проблем с наступлением у группировки «Юг» (и с этим надо что-то делать) с каждым днем уверенно приближается к катастрофе», -убежден Подоляка.