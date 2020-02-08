Привет НАТО: Новейшая РЛС обеспечит контроль над воздушным пространством Сербии

08.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Новейшая радиолокационная система будет установлена на территории военной части в горном районе Златибор и будет контролировать небо над всей Сербией.

Об этом заявил в ходе визита в одну из частей ПВО сербский министр обороны Александр Вулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через двадцать лет после агрессии НАТО мы все еще совершенствуем свои боевые и оперативные возможности и восстанавливаем разрушенное, чтобы оперативно реагировать на все вызовы и задачи, – заявил глава оборонного ведомства. – Здесь, на Златиборском РЛС, мы работаем над восстановлением наших возможностей, ремонтируем и модернизируем».

Вулин напомнил, что посещенная им 126 бригада воздушного наблюдения, обнаружения и наведения в составе ВВС и ПВО Сербии (ВОЈИН) за свои действия в ходе натовской агрессии была удостоена ордена Народного героя.

«Это наследники героев, и мы должны вооружить их и дать им возможность в совершенстве делать то, что у них получается лучше всего – защищать наше небо и охранять нашу страну, – отметил министр обороны Сербии. – К концу года радар большой дальности будет установлен на Златиборе, и наша страна станет еще безопаснее и еще стабильнее».

В свою очередь капитан ПВО Милан Здравкович доложил Вулину о том, что уже сегодня установленные в Златиборе системы ПВО способны не только выполнять свою основную функцию, но также осуществлять перехват самолетов условного противника и оказывать навигационную помощь авиации, если в этом есть необходимость.

В начале этого года сербский министр обороны заявил о планах его страны закупить ракетные системы у России и «умные» артиллерийские снаряды, тепловизоры и современные прицельные приспособления у Китая.