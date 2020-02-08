08.02.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, НАТО, Политика, Сербия
Просмотров:

Привет НАТО: Новейшая РЛС обеспечит контроль над воздушным пространством Сербии


Новейшая радиолокационная система будет установлена на территории военной части в горном районе Златибор и будет контролировать небо над всей Сербией.

Об этом заявил в ходе визита в одну из частей ПВО сербский министр обороны Александр Вулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Через двадцать лет после агрессии НАТО мы все еще совершенствуем свои боевые и оперативные возможности и восстанавливаем разрушенное, чтобы оперативно реагировать на все вызовы и задачи, – заявил глава оборонного ведомства. –  Здесь, на Златиборском РЛС, мы работаем над восстановлением наших возможностей, ремонтируем и модернизируем».

Вулин напомнил, что посещенная им 126 бригада воздушного наблюдения, обнаружения и наведения в составе ВВС и ПВО Сербии (ВОЈИН) за свои действия в ходе натовской агрессии была удостоена ордена Народного героя.

«Это наследники героев, и мы должны вооружить их и дать им возможность в совершенстве делать то, что у них получается лучше всего – защищать наше небо и охранять нашу страну, – отметил министр обороны Сербии. – К концу года радар большой дальности будет установлен на Златиборе, и наша страна станет еще безопаснее и еще стабильнее».

В свою очередь капитан ПВО Милан Здравкович доложил Вулину о том, что уже сегодня установленные в Златиборе системы ПВО способны не только выполнять свою основную функцию, но также осуществлять перехват самолетов условного противника и оказывать навигационную помощь авиации, если в этом есть необходимость.

В начале этого года сербский министр обороны заявил о планах его страны закупить ракетные системы у России и «умные» артиллерийские снаряды, тепловизоры и современные прицельные приспособления у Китая.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть