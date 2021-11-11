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11.11.2021 19:12
(Мск), Донецк,
Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия
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Пушилин объявил о поэтапной отмене комендантского часа

В Донецкой Народной Республике начали проводить поэтапную отмену комендантского часа. Об этом в интервью...

В Донецкой Народной Республике начали проводить поэтапную отмену комендантского часа.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках нашего плана должна идти поэтапная отмена комендантского часа, вплоть до полной его отмены. Но поэтапная. Чтобы успевали собраться со своими силами и возможностями – и количеством личного состава, и правоохранительные органы, и медики.

Потому что количество контактов, которые нам необходимо было сократить, и разрыв цепочек, то есть заболеваемости – на это влияет и наличествующий комендантский час. Пусть даже в будние дни.

Поэтому только поэтапная, но обязательно к полной отмене», – сказал он.

Напомним, в ДНР на майские праздники был полностью отменён комендантский час, после чего ограничительные меры были сняты в выходные дни.

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