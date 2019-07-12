Путин блестяще обыграл хамскую провокацию Зеленского

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский попал впросак, предложив в хамской манере Владимиру Путину переговоры в Минске по Донбассу с участием не только ЕС, но и США. Москва дала такой ответ, что теперь самому Зеленскому придется выкручиваться, объясняя, почему европейцы не хотят привлекать американцев к переговорам.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что заявление нашего замечательного президента было совершенно хулиганским. Он так наслаждался своей актёрской игрой: «Поговорить? Поговорим! Спросим, чей Крым, кого там нэма в Донбассе» – и так далее, так, как будто он разговаривает со своими партнёрами по «95 кварталу».

Я понимаю, что иногда Трамп может позволить себе сказать про английскую дипломатию, как он сказал, что они там чёрт знает что, ничего не соображают, но ты не Трамп и, уж тем более, ты не Лукашенко!

Как ты себе можешь позволить такой хамский тон? Тем более, что ты выходишь с неким предложением, которое – он что, совсем не соображает, что надо готовить?

Вот Лавров и Путин говорит, что такие вещи надо готовить по дипломатическим каналам и так далее – он (Зеленский – ред.) всё прекрасно понимает, по крайней мере, это – точно.

Но ему кажется, что если он так скажет, то он в плане пиара выиграет, потому что: «Ну, сейчас Москва, Путин откажется, и получится я на коне, и никаких переговоров, и всё классно», а Путин как раз не отказывается, говорит: «хорошо, но ты просто сначала – как в анекдоте про Сару, которая очень хотела выйти замуж за графа Потоцкого, они уже всё решили, осталось только спросить у графа Потоцкого – так и тут: слушайте, ну известна позиция Меркель и Макрона, что они считают этот кризис европейским, и что эту проблему должен решить ЕС, ну, Путин говорит: «Я согласен, любой вариант, иди, договаривайся, кто-то согласится?» – пояснил Погребинский.

«То есть, на хамство ответ не хамский. Мне вообще первое, что пришло в голову, как будет отвечать Москва? Ну, думаю, сейчас какой-то третий заместитель министра иностранных дел скажет то же самое, мол, надо готовить, то-сё – нет! Сначала Песков, потом Лавров, потом сам Путин.

«Мы вас уважаем», говорит Путин, «мы готовы, Владимир Александрович, рассмотреть ваше предложение, там есть проблема, но давайте готовить». Москва явно оставляет двери переговоров открытыми, несмотря на хамство, глупость, некомпетентность – иди на переговоры в любом формате», – добавил эксперт.