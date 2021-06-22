Путин – немцам: Зачем США организовали переворот на Украине, а страны Европы – безвольно его поддержали?

22.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Переворот на Украине 2014 года стал итогом политики по расширению НАТО в нарушение устных договоренностей с Москвой.

Об этом пишет президент РФ Владимир Путин в статье, которая опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

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«И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», – подчеркивает Путин.

Он напоминает, что после войны удалось достичь «исторического примирения нашего народа и немцев», а «в 1970 году между СССР и ФРГ была заключена «сделка века» – о долгосрочных поставках природного газа в Европу».

«Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока», – пишет Путин.

Однако, констатирует он, «возобладал другой подход».

«Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?» – пишет Путин.

Он считает противостояние Россия-Запад вредным. «Мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой», – подчеркивает президент.

«Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой… Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – резюмировал Путин.