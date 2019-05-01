Путин подписал исторический указ о гражданстве

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

В число этих лиц также входят и граждане Украины.

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Соответствующий текст документа опубликован на официальном сайте президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке имеют граждане Украины и лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживающие на территориях Республики Крым и города Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их дети.

Кроме того, такое право получили граждане Украины и лица без гражданства, законно проживающие на территории России.

«Предоставить право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»:

Гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в Российской Федерации (далее – разрешение на временное проживание), вид на жительство в Российской Федерации (далее – вид на жительство), удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (далее – свидетельство о предоставлении временного убежища) или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям», – говорится в документе.

Под действие указа также попали иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, дети и супруги, граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР и их дети, супруги и родители.

В свою очередь депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в своем блоге объяснил, что севастопольцы и крымчане, которые до 18 марта 2014 года обучались в украинских вузах, работали на материковой части Украины, были в командировках или в гостях у родственников, столкнулись с трудностями в получении российского гражданства.

«Эти люди могли вернуться в Севастополь 19 марта, 1 мая, спустя год – жизненные ситуации бывают разные. Но сегодня их объединяют трудности с получением российских паспортов. Конечно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход, но в целом это ситуацию не меняет. Получается, что севастопольцы и крымчане у себя дома, на Родине вынуждены проходить все обязательные процедуры для того, чтобы стать гражданами своей же страны», – рассказал депутат.

По его словам, после нового указа Путина, который Белик называет «историческим», ситуация кардинально меняется, и крымчане становятся гражданами России по праву рождения.

Напомним, ранее президент России подписал указ о начале выдачи гражданства по упрощенной процедуре для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.