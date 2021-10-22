Путин пригрозил «отморозить хвост» Европе

22.10.2021 00:11 (Мск), Москва, Елена Острякова

Попытки ЕС ограничить суверенное право России распоряжаться своим территориальным морем в Арктике являются «покушением с негодными средствами».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Валдайском клубе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От нас требуют выполнения, а сами не собираются выполнять? Ну, этого не будет. Есть сказка, известная русской аудитории, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу. А потом сидит рядышком и приговаривает: «Мерзни-мерзни волчий хвост». Если европейцы пойдут по этому пути, то они будут себя чувствовать, как эти персонажи в русской сказке. Волк тот, кто пытается поймать рыбку в мутной воде», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия в Арктике действует на основе международно признанных документов.

«И мы готовы на базе этих документов выстраивать отношения со всеми государствами мира, в том числе и с Евросоюзом. Но если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться своей собственной территорией, а территориальное море по международному праву – это часть территории прибрежного государства, то это покушение с негодными средствами», – сказал Путин.